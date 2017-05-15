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Бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко, который находился под домом Павла Шеремета в ночь закладки взрывчатки под авто журналиста, пришел на допрос в Нацполицию.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало.

«Он явился на допрос по вызову, в соответствии с порядком, установленным УПК», - отметил он.

«Проводятся соответствующие следственные действия. Продолжается проверка предоставленной информации», - добавил Тракало.

Как известно, 10 мая был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований «Следствие.Инфо» и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что «бывший или действующий сотрудник СБУ» Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством Шеремета. Позже в СБУ заявили, что Устименко уволился из ведомства в апреле 2014 года.

14 мая Президент Петр Порошенко в ходе пресс-конференции заявил, что Устименко вызвали на допрос по делу об убийстве Шеремета на понедельник, 15 мая.
ForUm

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