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Бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Игоря Устименко вызвали на допрос по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета  на понедельник, 15 мая.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил Президент Украины Петр Порошенко.

«Меня проинформировали, что на понедельник Устименко вызван на допрос и будет допрошен. То, что можно будет знать СМИ, вы будете об этом знать», - отметил он.

Порошенко поблагодарил журналистов, которые провели свое расследование и добавил, что эти  материалы приобщены к делу.

Также Президент недоволен тем, что убийца Шеремета до сих пор не наказан.

Как известно, 10 мая был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований «Следствие.Инфо» и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что «бывший или действующий сотрудник СБУ» Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета.

Позже в СБУ заявили, что Устименко уволился из ведомства в апреле 2014 года.
ForUm

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