также в разделеОбщество
Трое бойцов Нацполиции отстранены из-за стычек в Днипре
Дебют на ТВ: Жена Порошенко показала, как нужно разминаться 7
Арестованный в Днипре по подозрению в стычках 9 мая вышел под залог 11
На Донетчине полиция задержала информаторшу НВФ 20
МИД советует украинцам не ездить в Йемен 9
В Николаеве член «Наждака» пытался создать «спящую армию» 30
Организаторы «Евровидения» прокомментировали инцидент с голыми ягодицами 68
Устименко пришел на допрос по делу Шеремета 33
Стало известно, что спонсор Яроша, охранники которого прострелили таксисту ноги, – Филатов 273
Чубаров собрался в Крым на суд по делу Чийгоза 35
Седюк объяснил, зачем снял штаны на сцене «Евровидения» 280
Пранкера, снявшего штаны на «Евровидении», отпустили 253
Возле Минфина обнаружили подозрительный фургон, подозревают слежку 44
В СБУ заверили, что не собирают аналитические записки на журналистов 14
300-миллионный штраф «Тедис-Украина» зачислили в госбюджет 36
Грицак рассказал, сколько платят провокаторам за драки с полицией 43
В Украине всю неделю будет теплая погода 225
В полиции рассказали подробности конфликта с участием телохранителя Яроша 108

Предъявленное оскандалившемуся на «Евровидении» пранкеру Виталию Седюку обвинение в соответствии с Уголовным кодексом Украины не предусматривает наказание в виде лишения свободы.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец.

«Санкция ч.1 ст 296 УК Украины не предусматривает наказание в виде лишения свободы. В таком случае, применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей не представляется возможным, потому что не предусмотрено законодательством», - отметила она.

Как ранее сообщал ForUm, во время выступления Джамалы на финальном концерте «Евровидения-2017» в Киеве из фан-зоны на сцену выбежал украинский пранкер Виталий Седюк, завернутый в австралийский флаг, и показал обнаженные ягодицы зрителям.

Полиция задержала его на 72 часа. 

15 мая Днепровский суд Киева избрал Седюку меру пресечения в виде личного обязательства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года