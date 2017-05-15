Предъявленное оскандалившемуся на «Евровидении» пранкеру Виталию Седюку обвинение в соответствии с Уголовным кодексом Украины не предусматривает наказание в виде лишения свободы.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец.

«Санкция ч.1 ст 296 УК Украины не предусматривает наказание в виде лишения свободы. В таком случае, применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей не представляется возможным, потому что не предусмотрено законодательством», - отметила она.

Как ранее сообщал ForUm, во время выступления Джамалы на финальном концерте «Евровидения-2017» в Киеве из фан-зоны на сцену выбежал украинский пранкер Виталий Седюк, завернутый в австралийский флаг, и показал обнаженные ягодицы зрителям.

Полиция задержала его на 72 часа.

15 мая Днепровский суд Киева избрал Седюку меру пресечения в виде личного обязательства.