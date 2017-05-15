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Арестованный в Днипре подозреваемый в участии в беспорядках 9 мая вышел на свободу, внеся залог в 128 тысяч гривен. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на информацию областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, суд первой инстанции, выбирая подозреваемому меру пресечения - два месяца содержания под стражей, предусмотрел возможность освобождения под денежный залог.

Как отметили в ведомстве, прокуратура области обжалует это решение и готовит апелляцию на решение суда в части, касающейся возможности освобождения под залог.

В прокуратуре подтвердили, что под денежный залог был освобожден человек, которого подозревают в избиении депутата областного совета.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики.
ForUm

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