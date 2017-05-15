Служба безопасности Украины не может вызвать сегодня на допрос бывшего сотрудника спецслужбы Игоря Устименко, не имея поручения Нацполиции. Об этом в ходе брифинга заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает LIGA.net.

«Мы не можем вызвать его на допрос, не имея поручения Нацполиции, мы заинтересованы в том, чтобы установить истину»,- сказал Грицак, подчеркнув, что расследование ведет Нацполиция.

По его словам, Устименко был уволен из СБУ 29 апреля 2014 года по состоянию здоровья.

Отвечая на вопрос, работал ли Устименко под прикрытием накануне убийства Шеремета, Грицак сказал: «Нет, он не работал в интересах СБУ. Он к СБУ не имел никакого отношения с 2014 года».

Грицак добавил, что все, что нужно было от СБУ по раскрытию уголовного производства убийства Шеремета, предоставлено.

«Мы общались с Князевым (главой Нацполиции. - Ред.)», - добавил Грицак.

Как известно, 10 мая был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований «Следствие.Инфо» и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что «бывший или действующий сотрудник СБУ» Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством Шеремета. Позже в СБУ заявили, что Устименко уволился из ведомства в апреле 2014 года.

14 мая Президент Петр Порошенко в ходе пресс-конференции заявил, что Устименко вызвали на допрос по делу об убийстве Шеремета на понедельник, 15 мая.