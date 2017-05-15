Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в настоящее время не может квалифицировать опасность взрывов метана на закрытой Тарасовской свалке под Киевом, поскольку не получала вызовов относительно возможных пожаров.

Однако сегодня по этому поводу будет созвана комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.

«На данный момент мы не можем квалифицировать, ведь наши сотрудники не заходят на эту свалку. Свалка не работает, никаких вызовов о пожарах не поступало. Поэтому это вопрос к местной власти», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе также сообщили, что сегодня по этому поводу будет заседать комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщают СМИ, на закрытой в прошлом году Тарасовской свалке зафиксировали выделение большого количества метана, который может взорваться в любое время. Коммунальные службы установили на месте выхода метана трубу, однако не собирают его в резервуары. Газ выходит в воздух.

Свалка находится в 5 км от Киева, возле нее проходит международная газовая магистраль, которая поставляет газ в Европу и 9 областей Украины.