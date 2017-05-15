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Несмотря на российскую агрессию, Украина на достойном уровне организовала и провела «Евровидение-2017». Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе встречи с организаторами и ведущими конкурса, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Несмотря на опасения скептиков относительно возможных угроз, я горд, что мы провели это прекрасное событие. Никто не смог остановить нас», - сказал Президент

Порошенко также отметил огромную работу по подготовке, организации и проведению песенного конкурса на должном уровне. «Это не только вопрос дизайна или творческих решений, а также вопросы обеспечения безопасности для участников и гостей. Я очень рад, что нам удалось все организовать на высоком уровне. И это дало возможность нашим гостям чувствовать себя комфортно. Тысячи людей работали над тем, чтобы создать положительный имидж Украины. И мне, кажется, нам это удалось сделать», - добавил Порошенко.

«Несмотря на российскую агрессию и российскую оккупации, украинцы и украинская власть показали свое гостеприимство и сделали все от них зависящее, чтобы организовать по-настоящему прекрасное событие», - сказал Президент и поблагодарил певицу Джамалу за то, что она привезла «Евровидение» в Украину.

Руководитель песенного конкурса «Евровидение» Ян Ола Санд также отметил чрезвычайно высокий уровень организации конкурса в Киеве. «Каждый год есть какие-то определенные замечания или жалобы: транспорт или логистика, безопасность или иные аспекты. Но «Евровидение» в Киеве прошло безупречно. Мы не имели никаких проблем. С украинской стороны все было организовано на высшем уровне», - отметил он.

Напомним, победителем песенного конкурса «Евровидение-2017» стал представитель Португалии Сальвадор Собрал. 
ForUm

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