Украина кардинально изменилась и навсегда отошла от Советской и Российской империй. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе в торжественной церемонии поднятия флага Европейского Союза по случаю Дня Европы в Украине, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он отметил, что этот праздник уже стало глубоко символичным для украинского народа, ведь три года назад мы отстояли свое европейское будущее.

«Сегодня рядом со мной представители нашей славной молодежи из Киева, Луганска, из Львова, которые в 2013 году подняли европейский Майдан - Майдан, который показал искреннее желание украинского народа двигаться в Европу, менять страну, принимать и подписывать Ассоциацию с Европейским Союзом, обеспечивать углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. И движение этих молодых людей было сразу же поддержано миллионами молодых украинцев», - отметил Порошенко.

«Я благодарен присутствующим здесь активистам, тысячам и тысячам юношей и девушек за их душевное желание менять страну, двигать Украину в Европу», - добавил он.

Президент отметил, что Европа и Евросоюз стали настоящими синонимами реформ, ценностей, демократии и свободы. Сейчас можем однозначно утверждать: Украина кардинально изменилась и навсегда отошла от Советской и Российской империй. Именно поэтому европейский цивилизационный выбор стал искренним и сознательным выбором всего украинского народа, убежден он.

«Наше движение в Европу поддерживается абсолютным большинством украинского народа и это дает дополнительные силы для проведения реформ. В эти дни Европа и Европейский Союз сегодня на устах у каждого украинца. И этот праздник на самом деле всеукраинский и всенародный», - сказал Порошенко.

В то же время, Президент отметил, что за свой выбор украинцы вынуждены платить высокую цену. Порошенко с грустью напомнил о вчерашнем жестоком обстреле пророссийскими боевиками мирного населения Авдеевки. «К сожалению, это та цена, которую сегодня платит украинский народ за российскую агрессию, за наше стремление и желание быть свободными», - отметилПорошенко.

Однако, убежден Глава государства, тысячи гостей «Евровидения», которые приехали к нам со всех уголков ЕС, увидели настоящую, фантастическую Украинц, европейских украинцев, а потому - станут на поддержку наших проевропейских стремлений. «Они влюбились в Украину. И уверен в том, что наше стремление двигаться в Европу и интегрироваться в Европу получило сейчас дополнительных союзников», - сказал Президент.

«Солидарным и единым фронтом украинский народ сейчас стоит на защите европейских ценностей, защите свободы на защите демократии, но на защите нашего суверенитета, территориальной целостности, на защите нашей независимости. С праздником Европы тебя, дорогой, величественный, европейский украинский народ. Слава Европе и слава Украине», - поздравил Порошенко.

Напомним, сегодня, 14 мая, украинцы отмечают День Европы.

Как известно, 11 мая Совет министров ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев.

Порошенко прогнозирует, что решение ЕС о безвизе должно вступить в силу 11 июля.