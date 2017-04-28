Решение Европейского Союза о безвизовом режиме для Украины должно вступить в силу 11 июля. Об этом он заявил во время посещения Главного центра связи, автоматизации и защиты информации Государственной пограничной службы Украины.

«Если хотите - это рубикон, когда мы отходим от российской империи и возвращаемся к нашей европейской колыбели. 11-го июня это решение должно вступить в силу и украинцы смогут свободно путешествовать», - цитирует его слова пресс-служба Главы государства.

Президент выразил мнение, что после либерализации визового режима поток граждан Украины, которые будут путешествовать в Европу, возрастет и, соответственно, увеличится нагрузка на Госпогранслужбу. Все украинцы должны получить качественный, европейский сервис при пересечении границы, отметил Глава государства и поручил руководителю ГПСУ и ее служащим обеспечить соответствующие условия.

«Ставлю вам задачу обеспечить высококачественным государственным сервисом при пересечении государственной границы граждан Украины и наших гостей, не допустить появления очередей, в которых украинцы ждут долгие часы для того, чтобы пересечь границу. Мы убрали очереди у посольств и нельзя, чтобы они возникли у пунктов пересечения границы. Время подготовиться к этому важному событию в истории Украины еще есть», - сказал Порошенко.

По его словам, также будут даны поручения по удешевлению стоимости транспортного сообщения, в частности привлечение в Украину авиакомпаний «лоукостов». «Это тоже важный шаг для усиления европейской интеграции нашего государства», - убежден Президент.

Как ранее сообщал ForUm, 26 апреля комитет постоянных представителей стран - членов Европейского Союза поддержал предоставление Украине безвизового режима.

6 апреля за безвиз проголосовал Европейский парламент.

Далее по процедуре решение должен утвердить Совет ЕС на уровне министров, что, как ожидается, произойдет 11 мая.