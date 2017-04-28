также в разделеПолитика
Кабмин предлагает СНБО продлить санкции против РФ 6
Аваков: Дураки из РФ попытаются раскачать ситуацию во время «Евровидения» 7
У Януковича отреагировали на конфискацию $1,5 миллиарда 74
Лукашенко успокоил Порошенко по поводу белорусско-российских учений 29
Порошенко призвал не проесть отобранные у Януковича деньги 64
В госбюджет поступили $1,5 миллиарда, конфискованные у Януковича и Ко 83
ПАСЕ выразила недоверие Аграмунту 64
Представитель Украины отказался от возможности возглавить ПАСЕ 59
Логвинский считает, что отставки Аграмунта завтра не будет 30
Киев готовит ноту в МИД Польши из-за демонтажа памятника воинам УПА 33
Холодницкий о визите Ляшко в САП: Крики, вопли и игра на публику 121
Тимошенко: Суд запретил «земельный» референдум по личному указанию Президента 64
Ляшко утверждает, что купил дом за 15 миллионов в рассрочку 47
В Европарламенте заявили, что безвиз для Украины заработает с 11 июня 96
Джонсон: Британия не признает аннексию Крыма 24
Порошенко уволил посла, который заставил Путина защищаться 224
В Беларуси Порошенко подарили икону 35
МИД Украины: Россия использует Аграмунта для дискредитации ПАСЕ 121

Решение Европейского Союза о безвизовом режиме для Украины должно вступить в силу 11 июля. Об этом он заявил во время посещения Главного центра связи, автоматизации и защиты информации Государственной пограничной службы Украины.

«Если хотите - это рубикон, когда мы отходим от российской империи и возвращаемся к нашей европейской колыбели. 11-го июня это решение должно вступить в силу и украинцы смогут свободно путешествовать», - цитирует его слова пресс-служба Главы государства.

Президент выразил мнение, что после либерализации визового режима поток граждан Украины, которые будут путешествовать в Европу, возрастет и, соответственно, увеличится нагрузка на Госпогранслужбу. Все украинцы должны получить качественный, европейский сервис при пересечении границы, отметил Глава государства и поручил руководителю ГПСУ и ее служащим обеспечить соответствующие условия.

«Ставлю вам задачу обеспечить высококачественным государственным сервисом при пересечении государственной границы граждан Украины и наших гостей, не допустить появления очередей, в которых украинцы ждут долгие часы для того, чтобы пересечь границу. Мы убрали очереди у посольств и нельзя, чтобы они возникли у пунктов пересечения границы. Время подготовиться к этому важному событию в истории Украины еще есть», - сказал Порошенко.

По его словам, также будут даны поручения по удешевлению стоимости транспортного сообщения, в частности привлечение в Украину авиакомпаний «лоукостов». «Это тоже важный шаг для усиления европейской интеграции нашего государства», - убежден Президент.

Как ранее сообщал ForUm, 26 апреля комитет постоянных представителей стран - членов Европейского Союза поддержал предоставление Украине безвизового режима. 

6 апреля за безвиз проголосовал Европейский парламент.

Далее по процедуре решение должен утвердить Совет ЕС на уровне министров, что, как ожидается, произойдет 11 мая.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года