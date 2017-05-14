Полиция задержала на 72 часа украинского пранкера Виталия Седюка, который во время финального концерта «Евровидения-2017» выбежал на сцену и показал обнаженные ягодицы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Седюк - украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов, он решил реализовать свое хобби, так как «неофициально работает провоцирующим журналистом», – отметил министр.

По совам Авакова, пранкер был задержан охраной конкурса при участии полиции. Он также подчеркнул, что Седюк оказывал сопротивление при задержании.

Глава МВД сообщил, что пранкер задержан в порядке ст. 208 КПК Украины на 72 часа до суда, который выберет ему 15 мая меру пресечения по статье 296 ч. 3 (хулиганство с отягчающими обстоятельствами), предусматривающей санкции от штрафа до пяти лет лишения свободы.

«А пока… этот позор страны сможет реализовывать свое «хобби» в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим «хобби» – я бы ему не советовал», – подытожил Аваков.

Как ранее сообщал ForUm, во время выступления Джамалы на финальном концерте «Евровидения-2017» в Киеве из фан-зоны на сцену выбежал украинский пранкер Виталий Седюк, завернутый в австралийский флаг, и показал обнаженные ягодицы зрителям.