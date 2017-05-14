также в разделеОбщество
В EBU считают, что Португалия вернула музыку на «Евровидение»
Экс-сотрудника СБУ вызвали на допрос по делу Шеремета 13
Жебривский: Вопрос опеки над детьми погибших в Авдеевке согласован 30
Электроснабжение Авдеевки возобновлено 32
Джамала: На «Евровидении-2017» победила музыка 111
Сегодня Украина отмечает День Европы 21
Порошенко поздравил женщин с Днем матери 19
Стало известно, кто на «Евровидении» голосовал за Украину 304
КНДР произвела пуск очередной ракеты 36
Во время выступления Джамалы на сцене «Евровидения» пранкер показал ягодицы 413
Большинство госучреждений Украины не пострадали от вируса WannaCrypt 34
Победителем «Евровидения-2017» стал представитель Португалии 264
Организатора нападения на Чорновол арестовали на 2 месяца 107
Суд арестовал координатора «титушек» в Днипре 274
Украинцев среди погибших в ДТП в Турции нет 26
Военным прокурором сил АТО назначен Сенюк 94
Командовавшему «титушками» в Днипре сообщили о подозрении 159
ЕС выделил Украине на реформу госуправления €10 миллионов 34

Полиция задержала на 72 часа украинского пранкера Виталия Седюка, который во время финального концерта «Евровидения-2017» выбежал на сцену и показал обнаженные ягодицы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Седюк - украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов, он решил реализовать свое хобби, так как «неофициально работает провоцирующим журналистом», – отметил министр.

По совам Авакова, пранкер был задержан охраной конкурса при участии полиции. Он также подчеркнул, что Седюк оказывал сопротивление при задержании.

Глава МВД сообщил, что пранкер задержан в порядке ст. 208 КПК Украины на 72 часа до суда, который выберет ему 15 мая меру пресечения по статье 296 ч. 3 (хулиганство с отягчающими обстоятельствами), предусматривающей санкции от штрафа до пяти лет лишения свободы.

«А пока… этот позор страны сможет реализовывать свое «хобби» в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим «хобби» – я бы ему не советовал», – подытожил Аваков.

Как ранее сообщал ForUm, во время выступления Джамалы на финальном концерте «Евровидения-2017» в Киеве из фан-зоны на сцену выбежал украинский пранкер Виталий Седюк, завернутый в австралийский флаг, и показал обнаженные ягодицы зрителям.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

353
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года