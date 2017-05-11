Совет министров ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев. Об этом говорится в обращении Президента Украины Петра Порошенко.

«Только что Совет министров Евросоюза одобрил окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины, права на безвизовые путешествия. 17 мая в Страсбурге - как мы договорились с нашими европейскими друзьями, - торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за три года на посту Президента», - говорится в сообщении.

Порошенко поприветствовал украинцев с этим историческим решением. «Это - как будто возвращение домой после долгого и изнурительного путешествия ... Возвращение к нашему общему европейскому дому. Мы порываем с постсоветским прошлым и все больше становимся частью единого европейского цивилизационного пространства», - отметил Порошенко.

Как известно, после подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС, он вступит в силу через 20 дней.

Напомним, 26 апреля комитет постоянных представителей стран - членов Европейского Союза поддержал предоставление Украине безвизового режима.

6 апреля большинство депутатов Европарламента также поддержали это решение.

Граждане Украины смогут въезжать в ЕС на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам. Безвизовый режим не дает гражданам Украины права на трудоустройство в странах Евросоюза.