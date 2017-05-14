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Сегодня, 14 мая, Эмманюэль Макрон официально объявлен президентом Франции. Об этом сообщает AFP в Тwitter.

«Макрон официально объявлен президентом Франции», - говорится в сообщении.

Макрон во время инагурации подчеркнул, что гарантирует - Франция получит демократическое обновление, сообщает LIGA.net

«Граждане будут иметь голос. Их будут слушать. Мир ожидает, что мы будем сильными», - сказал он.

Как сообщал ForUm, лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, набрав 66,06% голосов, победил во втором туре президентских выборов во Франции. 

10 мая Конституционный совет Франции официально объявил Макрона президентом. 

 
ForUm

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