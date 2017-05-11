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Лидер Добровольческого движения ОУН Николай Коханивский объяснил появление в окне офиса организации человека с тубусом от гранатомета во время столкновений 9 мая желанием «напугать» блокировавших здание полицейских. Об этом он заявил в комментарии журналистам. 

Коханивский пояснил, что полиция в тот день с утра заблокировала членов ОУН в их офисе на улице Мазепы, чтобы не пропустить националистов на акцию, где те планировали «срывать запрещенную символику» и в целом препятствовать шествию «путинского так называемого «Бессмертного полка», сообщает LIGA.net

«Внизу стояли бойцы спецподразделения. У нас в штабе есть музей. Там есть тубусы, каски. Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов (полицейских. - Ред.)», - сказал лидер ОУН. 

По его мнению, полиция штурмовала бы офис, даже если бы инцидента с гранатометом не произошло. «Что касается человека с гранатометом, эта версия у полиции возникла только сегодня. Хотя тубус действительно был. Но если бы его не было, штурм все равно бы был», - отметил Коханивский. 

«Все равно бы штурмовали и сказали, что нашли взрывчатку. Слава богу, что ребята высовывали этот тубус, потому что если бы его не было, у нас «нашли бы» тонну взрывчатки. Не было никаких понятых. Людей сразу прибили, вывели, а потом они занесли бы туда все, что угодно. Поэтому тубус спас нас от более тяжелой статьи», - добавил он.

Также, по словам Коханивского, во время штурма полицейские якобы изъяли в офисе компьютеры, деньги, мобильные телефоны. «Естественно, нам никто ничего не вернет. Это уже не первый раз происходит», - добавил лидер ОУН. Он также сообщил, что почти всех задержанных 9 мая в офисе организации уже отпустили, одному ОУНовцу избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что считает оправданным штурм офиса ОУН из-за угрозы применения гранатомета митингующими. 

Напомним, по данным полиции, в офисе ОУН задержаны 24 человека, а в результате событий 9 мая на ул. Мазепы пострадал полицейский. 

В то же время в ОУН заявили о разгроме, учиненном полицией у здания и в помещении их штаба.

9 мая активисты из офиса ОУН забросали яйцами, шариками с краской и дымовыми шашками участников акции «Бессмертный полк», которые проходили колонной к парку Вечной Славы.
ForUm

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