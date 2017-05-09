В офисе ОУН полиция задержала 24 человека. Об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

«24 человека (Задержаны, – Ред.). Мы еще всех не идентифицировали, 24 человека в офисе на ул. Мазепы, 6А. И один на Арсенальной площади перед началом шествия», - уточнил Крищенко, сообщает 112 Украина.

Он отметил, что еще до начала мероприятий задержан один человек с баннером, который он пытался развернуть.

«Информация о пострадавших уточняется, но существенных повреждений никто не получил. В настоящее время обращений в лечебные учреждения или непосредственно в полицию нет. Баннер с георгиевской символикой также был доставлен в управление, будем давать оценку», - сказал Крищенко.

Напомним, активисты из офиса ОУН забросали яйцами, шариками с краской и дымовыми шашками участников акции «Бессмертный полк», которые проходили колонной к парку Вечной Славы.

Перед этим правоохранители заблокировали здание, в котором расположен штаб организации.