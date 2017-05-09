также в разделеСтолица
Полиция: В ходе событий возле офиса ОУН никто не пострадал 297
В столичном Парке Славы произошли стычки 190
В Киеве участников акции «Бессмертный полк» забросали яйцами и дымовыми шашками 537
Шествие к парку Вечной Славыв в Киеве началось со стычки 321
Полиция заблокировала офис ОУН в центре Киева 97
Порядок во время массовых акций в столице охраняют 7 тысяч силовиков 37
В Дарницком районе Киева в жилом доме прогремел взрыв 62
Киев запускает речной трамвай: названы график и цены 190
Киев планирует построить 4-5 мусороперерабатывающих завода 39
Возле столичного кафе произошла стрельба, ранен иностранец 44
В Киеве юные экстремалы на час остановили движение электричек 35
На столичном Южном мосту на два с половиной месяца ограничат движение 140
На время «Евровидения» над Киевом закрыли воздушное пространство 61
Станция метро «Левобережная» возобновила работу после ремонта 94
Киевский метрополитен изменит график работы на время «Евровидения» 37
Киев намерен отказаться от хлорирования воды 44
На Майдане запустили отремонтированные фонтаны 46
В Киеве неизвестный обстрелял автобус 38

В офисе ОУН полиция задержала 24 человека. Об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко. 

«24 человека (Задержаны, – Ред.). Мы еще всех не идентифицировали, 24 человека в офисе на ул. Мазепы, 6А. И один на Арсенальной площади перед началом шествия», - уточнил Крищенко, сообщает 112 Украина

Он отметил, что еще до начала мероприятий задержан один человек с баннером, который он пытался развернуть.

«Информация о пострадавших уточняется, но существенных повреждений никто не получил. В настоящее время обращений в лечебные учреждения или непосредственно в полицию нет. Баннер с георгиевской символикой также был доставлен в управление, будем давать оценку», - сказал Крищенко. 

Напомним, активисты из офиса ОУН забросали яйцами, шариками с краской и дымовыми шашками участников акции «Бессмертный полк», которые проходили колонной к парку Вечной Славы.

Перед этим правоохранители заблокировали здание, в котором расположен штаб организации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

82
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года