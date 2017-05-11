Здоровье представителя Португалии на конкурсе «Евровидение-2017» Сальвадора Собрала находится в критическом состоянии, сообщает Теленеделя.

Как оказалось, артист едва может репетировать и выступать из-за больного сердца. Ранее врачи поставили ему неутешительный диагноз, в связи с чем, до конца года Сальвадору необходимо найти донора сердца, чтобы выжить.

Сальвадор отсутствовал на подготовительных этапах конкурса и прибыл в Киев только в день открытия, 7 мая. В это время на репетициях музыканта заменяла его сестра Луиза, которая также является соавтором композиции «Amar Pelos Dois».