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Здоровье представителя Португалии на конкурсе «Евровидение-2017» Сальвадора Собрала находится в критическом состоянии, сообщает Теленеделя.

Как оказалось, артист едва может репетировать и выступать из-за больного сердца. Ранее врачи поставили ему неутешительный диагноз, в связи с чем, до конца года Сальвадору необходимо найти донора сердца, чтобы выжить.

Сальвадор отсутствовал на подготовительных этапах конкурса и прибыл в Киев только в день открытия, 7 мая. В это время на репетициях музыканта заменяла его сестра Луиза, которая также является соавтором композиции «Amar Pelos Dois».
ForUm

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