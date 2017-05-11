Министр внутренних дел Арсен Аваков считает оправданным штурм офиса организации «Добровольческое движение «Организация украинских националистов» (ОУН) в Киеве 9 мая из-за угрозы применения гранатомета митингующими. Об этом он заявил в ходе заседания Кабмина, передает 112 Украина.

«Были основания (для штурма, - ред.), мы приняли решение, и я считаю, что это было правильно. В момент, когда там собиралась толпа, полицейские увидели, что в окне офиса ОУН стоит человек в камуфляжной маске, и у него на плече гранатомет», - сказал министр.

Он сообщил, что полиция обнаружила в офисе тубус от гранатомета, но он был пустой.

При этом Аваков подчеркивает, что правоохранители не могли знать, что гранатомет не заряжен, а значит, были уверены, что существовала потенциальная угроза гражданам, находившимся возле офиса ОУН.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook опубликовал видео с места событий.

Напомним, по данным полиции, в офисе ОУН задержаны 24 человека, а в результате событий 9 мая на ул. Мазепы пострадал полицейский.