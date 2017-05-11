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Дзержинский городской суд Донецкой области по материалам Службы безопасности Украины приговорил к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества боевика террористической организации «ДНР».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Мариуполя в феврале 2016 года уехал в Донецк, где сознательно появился в так называемый «военкомат ДНР» и поступил в одно из незаконных вооруженных формирований.

«В его составе боевик, получив прозвище «Гиря», дежурил на наблюдательных пунктах террористов, из которых обстреливал украинских военных», - говорится в сообщении.

Преступник получал задание выдвигаться к позициям сил антитеррористической операции для сбора информации о дислокации и маневрах военной техники и личного состава. Сотрудники контрразведки СБ Украины при проведении спецоперации во взаимодействии с военными задержали террориста во время «вылазки» к позициям сил АТО вблизи села Павлополь Волновахского района Донецкой области.

Суд признал террориста виновным в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.
ForUm

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