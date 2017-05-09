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Активисты из офиса Организации украинских националистов забросали яйцами, шариками с краской и дымовыми шашками участников акции «Бессмертный полк», которые проходили колонной к парку Вечной Славы, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Активисты из офиса ОУН бросают яйца в полицию, участников акции и журналистов. Кроме того, поступило сообщение врачей о том, что сотрудник полиции получил телесные повреждения, когда они бросили дымовую шашку», – говорится в сообщении.

В главке также отметили, что количество участников акции «Никто не забыт, ничто не забыто» составляет около 800 человек.

Также сообщается, что во время прохождения колонный мимо офиса ОУН, активисты начали бросать шарики с краской и дымовые шашки, а также бросали по колонне картофель и палки.

Напомним, ранее правоохранители заблокировали здание на улице Мазепы, 6, в котором расположен штаб Организации украинских националистов.

Шествие участников акции «Бессмертный полк» также началось со стычки.

 
ForUm

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