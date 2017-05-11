Представителю добровольческого движения ОУН Василию Парфенкову, задержанному во время штурма офиса 9 мая, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Об этом сообщает пресс-служба движения.
«Закончился суд по задержанному во время штурма офиса ОУН бойцу Василию Парфенкову. Василию избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», - говорится в сообщении.
Напомним, по данным полиции, в офисе ОУН задержаны 24 человека, а в результате событий 9 мая на ул. Мазепы пострадал полицейский.
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