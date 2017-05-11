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Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 865 444 гривни процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

10 мая Глава государства задекларировал 564 420 гривен и 301 024 гривни процентов вкладов в этом банке.

Согласно данным Нацбанка на 1 января 2017 года, основным акционером МИБ выступает Президент Порошенко, который суммарно владеет 60% акций финучреждения.

Напомним, Порошенко задекларировал 12,3 млн гривен доходов за 2016 год.
ForUm

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