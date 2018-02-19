«Партия войны» навязывает украинскому обществу идеологию «пещерного национализма». Об этом заявили в исполкоме Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

«Бесчинства радикалов в центре Киева, нападение представителей С14 и ОУН на Российский центр науки и культуры (Представительство Россотрудничества в Украине), погромы банков, надругательство над Мемориалом Славы во Львове (с памятника сбили надпись «Победителям над нацизмом») ― так евроинтегрирующаяся «правовая» Украина отметила четвертую годовщину евромайдана», — говорится в заявлении исполкома.

В «Украинском выборе» отметили, что вандалы действовали цинично и беспрецедентно нагло ― не пряча лица под масками, более того, снимая на камеры акты вандализма и бахвалясь «подвигами» в соцсетях. В то же время представители полиции даже не пытались пресечь их противоправные действия. Более того, демонстративно отказывались от исполнения своих обязанностей, как это было в Подольском районе Киева, когда полицейские отказались защищать общественный порядок, сославшись на «форс-мажор».

«Все четыре года еврореформ преступления, которые совершали ура-патриоты, сходили им с рук. Ни одно из нападений на Россотрудничество, оппозиционные телеканалы, общественные организации, в том числе и на офис Движения «Украинский выбор», так и не было расследовано. Бесчинства радикалов в центре Киева в годовщину евромайдана стали лишь подтверждением того, что Украина скатилась к правовому нигилизму и превратилась в государство, в котором монополия на применение силы принадлежит радикалам всех мастей», — заявили в исполкоме.

В Движении считают, что власть не просто потакает радикалам, она действует с ними заодно, подсказывая цели, обеспечивая защиту, позволяя воплощать в жизнь политику «пещерного национализма». «Такую идеологию навязывает украинскому обществу «партия войны» ― сборище маргинальных политиканов, которые, дорвавшись до власти, вот уже четыре года сеют семена ненависти и розни. Однако украинцы на горьком опыте убедились: разжигание ненависти не приносит пользы ни каждому из них в отдельности, ни Украине в целом. В выигрыше остаются только политиканы из «партии войны» и их ручные титушки, получившие заочное «прощение» от власти за свою бандитско-террористическую деятельность», — подчеркнули в «Украинском выборе».