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В ночь на четверг, 11 мая, двое неизвестных мужчин, скрывая лицо под капюшонами, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис «Оппозиционного блока» на пр. Яворницкого (Карла Маркса), 5 в Днипре. Об этом заявляет пресс-служба политсилы.

После этого нападавшие скрылись на автомобиле. Пожар ликвидировали две пожарные машины.

Полиция пока не прокомментировала инцидент.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики.

После этого в отделения полиции были доставлены 25 человек, которых проверяют на причастность к беспорядкам.

В свою очередь руководство областной полиции назначило проведение служебного расследования действий правоохранителей во время массовых мероприятий. 

 
ForUm

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