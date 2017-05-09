В Днипре во время массовых мероприятий задержаны 15 человек, а в результате конфликтов за медицинской помощью обратилось 6 полицейских и 8 участников акций, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

«9 мая в Днипре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Во время прохождения колонны между представителями социалистической партии и активистами произошло столкновение. Причиной стало использование политической символики - флагов. Активисты требовали убрать флаги из колонны. Кроме этого, во время прохождения колонны Оппозиционного блока возник еще один конфликт», – говорится в сообщении.

По данным главка, вследствие указанных событий были травмированы 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских, которые осуществляли охрану порядка во время мероприятия. 4 лицам медработники оказали помощь на месте происшествия, 4 пострадавших обратились в больницу. Двое полицейских обратились в больницу из-за поражений, полученных в результате распыления слезоточивого газа.

Также отмечается, что в пунктах предварительного осмотра, дислоцированных в месте проведения возле Монумента Славы, полицейские изъяли 4 пистолета - 3 травматических и 1 газовый, 4 ножа, газовый баллончик, шило, гвоздь, пилочку для ногтей и другие предметы. Юношу, который пытался пронести газовый баллончик «Терен-4», доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

В отделения полиции города доставлены 15 человек, которых проверяют на причастность к столкновениям во время массовых мероприятий.

По факту хулиганских действий в Соборном отделении полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, сегодня в Днипре возле памятника Славы во время мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне произошла потасовка.

Как известно, столкновения на массовых акциях сегодня также произошли в Киеве, Запорожье, Харькове и Одессе.