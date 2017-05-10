также в разделеОбщество
Украинский стартап привлек более $100 миллионов инвестиций 1
После столкновений в Днипре задержаны 25 человек 10
Смолий начнет исполнять обязанности главы НБУ с 11 мая 10
Мэр Днипра решил прекратить финансирование «ветеранских» организаций 38
Победители первого финала «Евровидения» провели жеребьевку 39
НВФ с угрозами и стрельбой отказали в проезде наблюдателям ОБСЕ 11
Стычки на 9 мая: Аваков уволил руководителей полиции Днипра и области 135
У Авакова считают, что в Днипре полиция превысила полномочия 112
Обострение в зоне АТО: 70 обстрелов, 1 военный погиб, 2 – ранены 40
В Днипре проведут служебное расследование действий полиции 9 мая 110
Определилась первая десятка финалистов «Евровидения-2017» 1620
Полиция: Во время массовых мероприятий задержаны 50 человек 171
В Запорожье на акцию «Бессметный полк» пришли с портретами героев «Игры престолов» 251
Столкновения в Днипре: 14 человек пострадали, 15 – задержаны 140
В оккупированном Донецке провели военный парад 2684
На акциях к 9 мая в Украине пострадали 8 полицейских 79
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло 792
В Украине во время массовых акций задержали 45 человек 130

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что виновные в «позорном сотрудничестве» сотрудников Национальной полиции с «титушками» во время столкновений 9 мая в Днипре будут привлечены к ответственности. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вчера 8 идентифицированных титушек, которые напали на участников АТО, были задержаны, они будут привлечены к уголовной ответственности. Следствие работает, чтобы установить организатора и источник финансирования титушек», – отметил он.

Также, по словам генпрокурора, проводится расследование «позорного сотрудничества сотрудников Нацполиции с титушками. «За это также будут отвечать», – подчеркнул он.

«Прокремлевская по сути акция стала возможной из-за самоустранения патриотических организаций и партий от празднования нашей победы», – подытожил Луценко.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка во время празднования у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул на подходе к памятнику, во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того, как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной символики.

По данным полиции, во время массовых мероприятий в городе были задержаны 15 человек, а в результате конфликтов за медицинской помощью обратилось 6 полицейских и 8 участников акций.

После этого руководитель Главного управления полиции в Днепропетровской области назначил проведение служебного расследования действий полиции во время массовых мероприятий. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

377
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года