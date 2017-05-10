Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что виновные в «позорном сотрудничестве» сотрудников Национальной полиции с «титушками» во время столкновений 9 мая в Днипре будут привлечены к ответственности. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вчера 8 идентифицированных титушек, которые напали на участников АТО, были задержаны, они будут привлечены к уголовной ответственности. Следствие работает, чтобы установить организатора и источник финансирования титушек», – отметил он.

Также, по словам генпрокурора, проводится расследование «позорного сотрудничества сотрудников Нацполиции с титушками. «За это также будут отвечать», – подчеркнул он.

«Прокремлевская по сути акция стала возможной из-за самоустранения патриотических организаций и партий от празднования нашей победы», – подытожил Луценко.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка во время празднования у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул на подходе к памятнику, во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того, как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной символики.

По данным полиции, во время массовых мероприятий в городе были задержаны 15 человек, а в результате конфликтов за медицинской помощью обратилось 6 полицейских и 8 участников акций.

После этого руководитель Главного управления полиции в Днепропетровской области назначил проведение служебного расследования действий полиции во время массовых мероприятий.