В Парламентской ассамблее Совета Европы готовы разработать новые правила подотчетности, в частности импичмента для тех, кто занимает выборные должности.

С соответствующим заявлением сегодня выступил Комитет правил процедуры, иммунитета и институциональных вопросов.

«Комитет с сожалением отмечает, что парламентская практика и традиции, которые в течение десятилетий регулировали и направляли действия членов Ассамблеи, в частности тех, которые обнимают выборные должности, больше не соблюдаются», - говорится в декларации, сообщает УНИАН.

Комитет также указал, что отсутствие письменных правил и механизмов для того, чтобы Ассамблея могла обеспечить ответственность своих членов, которые занимают выборные должности – «например, процедуры импичмента или процедуры голосования недоверия, подрывает нормальное функционирование Ассамблеи».

«В связи с этим Комитет призывает Бюро Ассамблеи поручить ему подготовить доклад о признании принципа подотчетности и его реализации», - отмечается в декларации.

Напомним, в марте президент ПАСЕ Педро Аграмунт, депутаты Хорди Шукла и Ален Детекс посетили Сирию вместе с делегацией российских депутатов. Российская делегация в ПАСЕ находится под санкциями, которые были введены против нее в апреле 2014 года за аннексию Крыма.

24 апреля украинская делегация в ПАСЕ выступила за отставку Аграмунта с должности президента ассамблеи из-за его поездки с российской делегацией в Сирию. Ряд других депутатов поддержали требования Украины и призвали Аграмунта подать в отставку.

В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была «ошибкой» и извинился.

25 апреля член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко заявила, что Аграмунт пообещал в пятницу, 28 апреля, выступить с заявлением относительно своего статуса по результатам этих слушаний.