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Позиция глава Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой в отношении «ПриватБанка» нанесли государству ущерб в размере 60 миллиардов гривен, считает эксперт, журналист Александр Дубинский. Об этом он написал на своей странице в Facebook

«Прочитал я очередной шедевр мысли, рожденный замглавы НБУ Екатериной Рожковой  – и не могу не обратить внимание на очередное вранье высших должностных лиц Нацбанка о национализации ПриватБанка. Лжи, кстати, там примерно на 76 миллиардов гривен, 2/3 из которых - прямые убытки бюджета», - отмечает он.

Так, по его данным, во-первых, спустя четыре месяца после национализации, оказалось, что «выведенные за одну ночь 16 миллиардов гривен из «ПриватБанка» - выводились «совсем не за одну ночь». 

«Во-вторых, оказывается, что Рожкова и Гонтарева – системно обманывали Министерство финансов, да и всех граждан Украины», - отмечает журналист. Дубинский отмечает, что 5 ноября 2015 года Национальный банк Украины официально заверил, что «ПриватБанк» выполняет все нормы ликвидности и работает в обычном режиме, а 27 апреля 2017, по заявлению Рожковой, диагностику «Привата» они закончили летом 2015 года и объем кредитов связанным лицам там был огромный

«То есть, знали о проблемах, и полтора года о них молчали? Причем, молчали ведь в ущерб государству - так как если бы «ПриватБанк» был ликвидирован осенью 2015 года, то вкладчикам просто выплатили бы 90 млрд. гривен. На сегодня же, по словам Гонтаревой, потребность в докапитализации «ПриватБанка» после национализации составила уже 150 млрд гривен. Что означает одну простую вещь – замалчиванием проблем банка на протяжении полутора лет Гонтарева и Рожкова нанесли государству ущерб в 60 миллиардов гривен», - отмечает Дубинский.
ForUm

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