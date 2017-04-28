Европейский банк реконструкции и развития выступает за назначение главой Национального банка Владимира Лавренчука. Об этом сообщает агентство Reuters, передают Украинские новости.

Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж в комментарии для агентства Reuters заявил о поддержке Владимира Лавренчука (руководитель «Райффайзен Банка Аваль»), если подтвердится информация о его возможном назначении на должность главы НБУ.

Лавренчука также поддерживает экс-премьер-министр Арсений Яценюк, который назвал его «хорошим парнем».

Яценюк считает, что Нацбанк должен возглавлять профессиональный банкир, а не политик.

Недавно Лавренчук публично заявил, что готов возглавить НБУ, «когда придет время».

В настоящее время Лавренчук считается одним из главных претендентов на должность главы НБУ.

Среди других кандидатов рассматривается глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко, владелец ТАСкомбанка Сергей Тигипко, глава совета Национальной ассоциации банков Украины и старший советник Альфа-банка (Украина) Роман Шпек.

Напомним, 10 апреля глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала заявление об отставке.