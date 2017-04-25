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Президент ПАСЕ Педро Аграмунт пообещал в пятницу, 28 апреля, выступить с заявлением о своем статусе по результатам слушаний на заседании Ассамблеи относительно его поездки в Сирию.

Об этом в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

«Начались слушания по поводу поездки Аграмунта и его двух коллег по ПАСЕ в Сирию. Он сказал, что в пятницу, по результатам слушаний, выступит с заявлением относительно своего статуса», - написала она.

По ее словам, председатель юридического комитета, бельгийский депутат Детекс заявил, что посетил Сирию, потому что его страна страдает от миграционного кризиса. Также говорит, что был там как сенатор, а не член ПАСЕ.

«Третий друг россиян, председатель группы либералов Шукла, который является еще и докладчиком по Украине (не скрывая дружбы с российской делегацией), просит его простить. «Я наивный человек и не надо ставить под удар нашу многолетнюю дружбу», - обращается он к Ассамблее. Да, по уровню цинизма некоторые европейские политики могут дать фору украинским», - отметила она.

Позже Геращенко добавила: «Аграмунт уже не тонко, а толсто намекает на свою отставку в пятницу, по окончании этой сессии».

Напомним, 21 марта российский Первый канал сообщил, что в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ (из Чехии, Бельгии, Сербии и Италии) и Госдумы во главе с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом.

Аграмунт объяснил, что это был его частный визит, не связанный с работой на посту главы ПАСЕ. Однако в Ассамблее требуют отставки Аграмунта.
ForUm

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