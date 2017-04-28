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Из Лукьяновского СИЗО Киева отпустили одного из обвиняемых по делу о передаче оружия «титушкам» во время событий Революции достоинства Ростислава Заворотного.

Об этом сообщает 5 канал.

Отмечается, что Шевченковский суд Киева не смог рассмотреть вопрос об избрании Заворотному дальнейшей меры пресечения.

«Сегодня заканчивается срок содержания его под стражей. Он никуда не собирается бежать. Поедет домой, к семье, а завтра утром будет в суде», - уверял в четверг, 27 апреля, адвокат обвиняемого Сергей Войченко.

По версии следствия, он вместе с тремя бывшими милиционерами в ночь на 21 февраля 2014 года получил со складов МВД и передал молодым людям более 100 автоматов Калашникова и 50 тыс. боеприпасов.

В последние три дня Шевченковский суд Киева так и не смог рассмотреть вопрос об избрании ему дальнейшей меры пресечения, поскольку защитники Заворотного постоянно ходатайствовали об отводе судей. Этим, по мнению обвинения, умышленно затягивали дело, чтобы дать возможность своему подзащитному выйти из-под стражи.

На свободе, кроме адвокатов и родных, Заворотного встречали активисты Национального корпуса.

 
ForUm

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