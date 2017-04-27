На сегодня уже есть потенциальные покупатели как на два больших, так и на два маленьких российских банка (Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Банк).

Об этом в интервью «Минфину» рассказала замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

«Есть потенциальные покупатели как на два больших, так и на два маленьких российских банка (Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Банк). Между собой они не пересекаются. Но официальных уведомлений ни от одного из них у нас нет. Возможно, в процессе там что-то поменяется. Российские банки давно и активно ищут того, кто бы их купил, и мы с ними где-то раз в месяц встречаемся и обсуждаем их перспективы. Да, какие-то имена они раскрывают, но это все происходит на уровне «вот, есть такие-то люди, они к нам присматриваются», — отметила она.

Кроме того, по словам Рожковой, если покупатели на российскую «четверку» не найдутся, банки могут погасить обязательства и добровольно сдаст лицензию.

«Да, вполне. Вопрос в том, чтобы хватило ликвидных активов. У всех россиян с этим все нормально. Мы всегда говорили (хотя и россияне меня за это ругают) – и два года назад, и сейчас, – что перспектив развития у российских банков здесь нет. Это должно быть понятно всем. Да, найти покупателя на украинские активы сейчас непросто. Но с другой стороны, мы, как регулятор, считаем, что выход с рынка должен быть цивилизованным. Никого кирпичами закладывать не надо. Пусть у банков будет возможность уйти с рынка спокойно и без паники», — заявила замглавы НБУ.

Как ранее сообщал ForUm, 27 марта «Сбербанк России» сообщил, что договорился о продаже 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина) консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и белорусской компании.

Латвийский банк Norvik Banka, акционером которого является российский миллионер Григорий Гусельников, купит 45% «Сбербанка», Саид Гуцериев через белорусскую компанию - 55%.

По данным СМИ, сумма сделки составит примерно 130 миллионов долларов.