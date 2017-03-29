также в разделеЭкономика
Совфед РФ одобрил запрет переводов в Украину через иностранные системы 6
«Нафтогаз» требует отменить решение Еврокомиссии по OPAL 17
Стало известно новое название «дочки» «Сбербанка» 68
«Сбербанк» отменил суточные лимиты на снятие денег 43
Высший суд ЕС признал санкции против РФ законными 63
Фонд госимущества снова попробует продать ОПЗ 26
НБУ передал уточненные макропоказатели в МВФ 24
В Украине ввели абонплату за подключение к системе газоснабжения 371
Из-за оккупации Крыма и Донбасса украинский экспорт потерял $13 миллиардов 57
Украина нарастила экспорт клюквы и черники втрое 34
НБУ еще не получал уведомления о покупке «дочки» «Сбербанка» 43
Названо имя нового владельца украинской «дочки» «Сбербанка» 131
В феврале госдолг вырос до $71,76 миллиарда 101
«Сбербанк» объявил о продаже украинской «дочки» 107
Эксперт: Украине будет сложно избавиться от МВФ без смены власти 189
В Париже стартовали слушания по иску «Ощадбанка» к РФ 48
Страны ГУАМ подписали протокол о создании ЗСТ 67
Турция ввела пошлины на ряд российских товаров 53

Украинская «дочка» российского «Сбербанка» будет продана примерно за 130 миллионов долларов. Об этом сообщает газета Коммерсант со ссылкой на свои источники.

«Сумма сделки официально не раскрывалась. По словам источников «Ъ», речь идет примерно о $130 млн. Это сопоставимо с капиталом украинского ПАО «Сбербанк», который, согласно международной отчетности за январь--сентябрь 2016 года, составляет $144 млн (более поздние данные отсутствуют)», – говорится в сообщении.

Все средства, по словам источников издания, поступят покупателю сразу после вступления в силу договора купли-продажи.

«Согласно сообщению «Сбербанка», сделка должна быть закрыта до конца первого полугодия. Стороны комментировать детали сделки отказались», – говорится в публикации.

Как ранее сообщал ForUm, «Сбербанк России» договорился о продаже 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина) консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и белорусской компании.

Мажоритарным акционером консорциума стал сын главы совета директоров «Русснефти» Михаила Гуцериева Саид. Именно ему принадлежит участвующая в сделке белорусская компания.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

96
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года