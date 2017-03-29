Украинская «дочка» российского «Сбербанка» будет продана примерно за 130 миллионов долларов. Об этом сообщает газета Коммерсант со ссылкой на свои источники.

«Сумма сделки официально не раскрывалась. По словам источников «Ъ», речь идет примерно о $130 млн. Это сопоставимо с капиталом украинского ПАО «Сбербанк», который, согласно международной отчетности за январь--сентябрь 2016 года, составляет $144 млн (более поздние данные отсутствуют)», – говорится в сообщении.

Все средства, по словам источников издания, поступят покупателю сразу после вступления в силу договора купли-продажи.

«Согласно сообщению «Сбербанка», сделка должна быть закрыта до конца первого полугодия. Стороны комментировать детали сделки отказались», – говорится в публикации.

Как ранее сообщал ForUm, «Сбербанк России» договорился о продаже 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина) консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и белорусской компании.

Мажоритарным акционером консорциума стал сын главы совета директоров «Русснефти» Михаила Гуцериева Саид. Именно ему принадлежит участвующая в сделке белорусская компания.