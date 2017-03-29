Покупка украинской «дочки» российского «Сбербанка» латвийским Norvik Banka состоится в рамках обмена с российским «Вятка Банк».

Об этом Громадському сообщил акционер латвийского Norvik Banka, российский миллионер Григорий Гусельников.

«Будет обмен активами в этой сделке. Norvik будет менять российский банк на украинский. К сожалению, или к счастью, мы не сможем себе позволить иметь банк там и там. И откровенно говоря, россиян не обижаю, но открыто говорю - в России не хотим. Поэтому будем обмениваться и частично это будет соглашение-обмен», - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущего о том, идет ли речь о «Вятка Банке», Гусельников сказал «скорее всего».

«Да, мы выходим, может быть с более «жирного» рынка на может более бедный рынок, но я считаю это более перспективный рынок. Возможность ведения предпринимательской деятельности, она возможна только в условиях свободной рыночной экономики, а когда право собственности – не совсем право собственности в стране – очень сложно там вести бизнес», - добавил Гусельников.

Отмечается, что Norvik Banka - один из старейших коммерческих банков Латвии, является 8-м крупнейшим банком Латвии. Norvik Banka является частью Norvik Group, в которую входит также российский «Вятка Банк» и английский Norvik Banka UK Limited.

Ранее Гусельников сообщил, что его латвийский банк купит 45% «Сбербанка», Саид Гуцериев через белорусскую компанию - 55%.

Как ранее сообщал ForUm, «Сбербанк России» договорился о продаже 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина) консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и белорусской компании.

По данным СМИ, сумма сделки составит примерно 130 миллионов долларов.