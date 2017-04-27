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Львовский горсовет выделил средства на выполнение меморандума о вывозе мусора из города.

Соответствующее решение депутаты приняли на сессии, сообщает пресс-служба горсовета.

«Мы предполагаем во исполнение меморандума относительно ТБО 20 млн гривен. Это первый этап субвенции бюджетам городов, будут принимать от нас ТБО», - сказала директор департамента экономического развития горсовета Ирина Кулинич.

По ее словам, из этих 20 млн «уже четко определена сумма по Новояворовску и Червонограду».

Напомним, 21 апреля Львовская областная государственная администрация, облсовет, горсовет и органы местного самоуправления Львовщины, на территории которых расположены полигоны/свалки захоронения твердых бытовых отходов, заключили и подписали двухлетний Меморандум об обращении с твердыми бытовыми отходами.

Документ обеспечит гарантии захоронения отходов на полигонах и свалках во Львовской области и гарантии финансовой поддержки предприятий и городов, которые обеспечат прием отходов и обустройство полигонов.

 
ForUm

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