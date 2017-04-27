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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией прекратили в Днипре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750 миллионов гривен.

По данным пресс-центра СБУ, «конверт» был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.

«Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы схемы открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличность», - говорится в сообщении.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли более 500 тысяч гривен, печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию.

Согласно постановлению суда наложен арест на счета пяти фиктивных предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, несколько дней назад СБУ также разоблачила в Днипре конвертационный центр, подконтрольный российскому банку.
ForUm

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