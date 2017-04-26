также в разделеОбщество
Беларусь планирует направить гумпомощь на Донбасс 9
Путин предоставил гражданство украинскому социологу 24
САП: Источники поступления денег для залога Насирова законны 13
На заседании ТКГ договорились погасить задолженность и пустить воду в ОРЛО 19
ЕС создаст в Украине 20 образцовых отделов полиции 15
В Минске договорились о скорейшей верификации списков заложников 19
В РФ подсчитали, во сколько обойдется электроснабжение ОРЛО 21
К осени три ТЭС переведут на уголь газовой группы 32
Кабмин выделил Балаклее еще 45 миллионов 16
СБУ разоблачила 8 компаний, использовавших российские шпионские программы 65
Украинцы получат компенсацию за экономию субсидий до сентября 55
Луценко: Российский табачный монополист уплатил в госбюджет 300 миллионов штрафа 49
Порошенко одобрил изменения в ПДД 46
САП обжаловала меру пресечения Мартыненко 24
Киев просит усилить давление на Москву из-за приговора Зейтуллаеву 18
Беларусь готова помочь Украине в создании заповедника в Чернобыльской зоне 23
В Крыму заключенный украинец перерезал себе вены 27
Новый саркофаг над ЧАЭС введут в эксплуатацию в ноябре 14

Отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров считает, что знаменитое клетчатое одеяло ему подбросили.

Об этом он сказал журналистам, сообщает Укринформ.

«Одеяло мне подбросили. Я этого не говорил, пока мы не исследовали этот факт», - сказал Насиров.

Он сообщил, что сотрудники НАБУ забрали его незаконно из больницы. «Потом меня возили по городу в непонятной машине, с какими-то непонятными людьми, которые точно не были медиками. И именно тогда появилось это знаменитое одеяло», - рассказал Насиров.

По его мнению, это было срежиссированное шоу с заготовленными вещами, в частности, комиксами, сказал он.

Как сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года