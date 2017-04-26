Отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров считает, что знаменитое клетчатое одеяло ему подбросили.

Об этом он сказал журналистам, сообщает Укринформ.

«Одеяло мне подбросили. Я этого не говорил, пока мы не исследовали этот факт», - сказал Насиров.

Он сообщил, что сотрудники НАБУ забрали его незаконно из больницы. «Потом меня возили по городу в непонятной машине, с какими-то непонятными людьми, которые точно не были медиками. И именно тогда появилось это знаменитое одеяло», - рассказал Насиров.

По его мнению, это было срежиссированное шоу с заготовленными вещами, в частности, комиксами, сказал он.

Как сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.