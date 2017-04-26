Заместителя командира одной из воинских частей Национальной гвардии, который брал с предпринимателей деньги за привлечение бойцов для охраны коммерческих объектов, разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали дельца в погонах во время получения неправомерной выгоды - квартальной «выручки» в сумме 15 тыс. долларов США.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.