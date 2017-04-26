В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Россия фактически использует президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта для дискредитации этой международной организации и продвижения своих политических интересов в рамках Совета Европы.

Об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает УНИАН.

По ее словам, парламентская дипломатия в рамках ПАСЕ действует очень эффективно. «Принято более 10 решений, которые осуждают агрессию России, все убийства, пытки, незаконные похищения в оккупированном Крыму, все незаконные действия на Донбассе. То есть, это ряд решений, которые создают огромный политический негатив на Россию, это очень важно», - отметила она.

«То, что происходит сегодня, если мы говорим об Аграмунте, то конечно каждый руководитель организации должен соответствовать принципам и ценностям этой организации. Нам не нужен руководитель той или иной организации, которого фактически использует Россия для дискредитации этого органа для того, чтобы продвинуть свои политические интересы в рамках Совета Европы», - добавила Беца.

Напомним, в марте президент ПАСЕ Педро Аграмунт, депутаты Хорди Шукла и Ален Детекс посетили Сирию вместе с делегацией российских депутатов. Российская делегация в ПАСЕ находится под санкциями, которые были введены против нее в апреле 2014 года за аннексию Крыма.

24 апреля украинская делегация в ПАСЕ выступила за отставку Аграмунта с должности президента ассамблеи из-за его поездки с российской делегацией в Сирию. Ряд других депутатов поддержали требования Украины и призвали Аграмунта подать в отставку.

В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была «ошибкой» и извинился.

25 апреля член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко заявила, что Аграмунт пообещал в пятницу, 28 апреля, выступить с заявлением относительно своего статуса по результатам этих слушаний.

Сегодня, 26 апреля, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что Аграмунт пытается уклониться от отставки.