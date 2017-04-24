также в разделеПолитика
Гройсман проехался в метро 49
У Минюста есть план на случай отказа РФ выполнять решение суда ООН 56
Турчинов: Виновные в подрыве автомобиля ОБСЕ находятся в Кремле 45
Гройсман сказал, когда будет принято решение по контракту с Балчуном 36
В РФ Могерини заявила, что ЕС не признает аннексию Крыма 55
Украина в ПАСЕ требует запуска процедуры импичмента Аграмунта 55
САП открыла дело об обогащении Ляшко 207
В ЕС назвали РФ основной угрозой для Черноморского региона 29
В ПАСЕ требуют отставки Аграмунта 67
Послы ЕС рассмотрят вопрос безвиза для Украины 26 апреля 40
В ЕС настаивают на долгосрочных санкциях против России 73
Суд отдал Мартыненко на поруки нардепам 106
Прокурор считает, что у Мартыненко есть деньги на залог в 300 миллионов 36
Защита Мартыненко обещает не затягивать процесс 40
СМИ: У Трампа ищут спецпосланника для переговоров по Украине с РФ 63
Петренко: Сроки рассмотрения дела в Гааге будут известны 12 мая 22
В Кремле не дали прямого ответа о возобновлении работы Меджлиса 36
Посол Украины: Австрийские политики отрабатывают в Крыму контракт с РФ 83

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не осуждает инициативу членов Кабинета Министров взять на поруки бывшего народного депутата Николая Мартыненко.

Об этом он заявил на брифинге в Харькове, комментируя соответствующие инициативы министров по квоте партии «Народный фронт», сообщает УНИАН.

«Могу сказать, этот шаг чиновников абсолютно сознательный. У меня нет ни одного предостережения по поводу такого шага. Я считаю, это было командное, коллективное политическое решение. Я считаю, они вправе так поступать. И это был абсолютно нормальный шаг», - сказал Гройсман.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-депутата Николая Мартыненко. Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», в частности, нанесении ущерба на сумму 17,28 млн долл.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 млн гривен.

22 апреля Соломенский райсуд Киева принял решение отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров и постановил отдать Мартыненко на поруки нардепов и министров.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года