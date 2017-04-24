Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не осуждает инициативу членов Кабинета Министров взять на поруки бывшего народного депутата Николая Мартыненко.

Об этом он заявил на брифинге в Харькове, комментируя соответствующие инициативы министров по квоте партии «Народный фронт», сообщает УНИАН.

«Могу сказать, этот шаг чиновников абсолютно сознательный. У меня нет ни одного предостережения по поводу такого шага. Я считаю, это было командное, коллективное политическое решение. Я считаю, они вправе так поступать. И это был абсолютно нормальный шаг», - сказал Гройсман.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-депутата Николая Мартыненко. Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», в частности, нанесении ущерба на сумму 17,28 млн долл.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 млн гривен.

22 апреля Соломенский райсуд Киева принял решение отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров и постановил отдать Мартыненко на поруки нардепов и министров.