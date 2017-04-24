В результате столкновений под стенами Тернопольского городского совета пострадали двое депутатов, сообщает отдел коммуникации облуправления полиции.

По словам руководителя Главного управления Национальной полиции Тернопольщины Александра Богомола, конфликт, который произошел между отдельными политическими силами, перерос в незначительное противостояние, в результате чего было закрыто заседание сессии горсовета, поскольку отдельных депутатов не допустили в сессионный зал.

К охране общественного порядка и документирования событий привлекались 80 полицейских.

«В результате противостояния двое депутатов получили телесные повреждения, их каретой скорой помощи доставили в медицинские учреждения для оказания помощи», - рассказал Богомол.

У одного из пострадавших медики диагностировали химический ожог глаз. По предварительным данным, депутату брызнули перцовым баллончиком в лицо. Другой пострадавший обратился к медикам с закрытой травмой левой века.

В полицию также поступило групповое заявление от депутатов о совершении уголовного преступления.

Начато уголовное производство по статье 351 УК (препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета).