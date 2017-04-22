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Прокурор САП Андрей Перов заявил, что у экс-нардепа Николая Мартыненко достаточно активов, чтобы уплатить залог в размере 300 миллионов гривень.

Об этом он сказал на заседании Соломенского райсуда Киева, на котором рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении экс-депутата, сообщает «Укринформ».

«Хочу отметить, что такой объем активов как на территории Украины, так и за её пределами, которые установлены органами судебного расследования, не позволяют утверждать, что размер залога в 300 млн грн является заведомо неспособным к уплате», - подчеркнул Перов.

Он также привел ряд фактов, которые, по его мнению, свидетельствуют о платежеспособности Мартыненко. 

Напомним, 21 апреля  Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему депутату Мартыненко. Его адвокаты заявили отвод судье.

 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-депутата Николая Мартыненко. Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», в частности, нанесении ущерба на сумму 17,28 млн долл.

По этому же делу детективы НАБУ задержали бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 млн гривен. Для Переломы САП просит 100 млн грн залога.

 

 
ForUm

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