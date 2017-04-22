Впервые с конца XIX столетия Великобритания в течение одного рабочего дня не использовала электрическую энергию, для производства которой использовался бы каменный уголь, сообщает «Русская служба ВВС».

По данным британского оператора линий электропередачи (Национальной сетевой компании), день 21 апреля стал поворотным моментом в программе поэтапного отказа от использования угля к 2025 году.

Уголь является одним из самых сильных источников загрязнения среди ископаемых видов топлива.

Налог на выбросы вредных веществ уже привел к тому, что угольные электростанции стали экономически невыгодными.

Постепенно Великобритания переходит на возобновляемые источники энергии - ветер и солнечный свет.

На продолжении использования угля настаивает промышленность - именно поэтому полностью отказаться от угля планируется лишь к 2025 году.

В декабре 2015 года в Великобритании закрылась последняя глубокая угольная шахта Келлингли, которая располагалась в Йоркшире на севере Англии. В ней на 800-метровой глубине работали 450 человек.

Пока в Британии все еще продолжают работать несколько угольных карьеров.

В июле 2016 года специалисты Всемирного фонда дикой природы и других организаций подготовили доклад, согласно которому ущерб от работы угольных электростанций в Европе оценивается в 23 тыс. преждевременных смертей в год.

В докладе говорится, что загрязненный угольными электростанциями воздух может распространяться на сотни километров, в том числе и через границы. Таким образом, фактически вредные выбросы вдыхают не только жители государств, где находятся эти станции, но и жители соседних стран.

На конец 2015 года в ЕС работали 280 угольных электростанций. На уголь в 2015 году пришлось 24% электроэнергии, вырабатываемой в ЕС. Доля угля в энергетике Европы сокращается, но пока некоторые страны, включая Польшу и Чехию, не планируют полностью отказаться от этого вида электроэнергии.