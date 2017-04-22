также в разделеМир
В Молдове продолжается ликвидация последствий урагана 17
В Венесуэле в ходе протестов погибли 11 человек 11
США заявили о гибели одного из лидеров ИГ 14
Канада расширила санкции против Сирии 16
Итальянский суд признал мобильник причиной опухоли мозга 37
Смоленская катастрофа: Польша подаст в суд ООН иск против РФ 40
Министр обороны США заявил, что у Сирии осталась часть химоружия 19
В Хабаровске напали на приемную ФСБ, двое погибших 67
Умерла еще одна пострадавшая при взрыве в метро Петербурга 43
МИД Черногории: Россия начала против страны информвойну 154
По подозрению в нападении на «Боруссию» задержали россиянина 93
Глава комиссии по расследованию Смоленской авиакатастрофы ушел в отставку 55
В РФ «Свидетелей Иеговы» признали экстремистами 77
В центре Парижа застрелили полицейского, еще двое ранены 19
Виктория Бекхэм получила Орден Британской империи 21
В РФ согласились, что их представитель разговаривал в СБ ООН как прапорщик 93
МИД РФ заявил о нагнетании «антироссийской истерии» в Черногории 58
Путин: Преемника президента может выбрать только народ 48

Впервые с конца XIX столетия Великобритания в течение одного рабочего дня не использовала электрическую энергию, для производства которой использовался бы каменный уголь, сообщает «Русская служба ВВС».

По данным британского оператора линий электропередачи (Национальной сетевой компании), день 21 апреля стал поворотным моментом в программе поэтапного отказа от использования угля к 2025 году.

Уголь является одним из самых сильных источников загрязнения среди ископаемых видов топлива.

Налог на выбросы вредных веществ уже привел к тому, что угольные электростанции стали экономически невыгодными.

Постепенно Великобритания переходит на возобновляемые источники энергии - ветер и солнечный свет.

На продолжении использования угля настаивает промышленность - именно поэтому полностью отказаться от угля планируется лишь к 2025 году.

В декабре 2015 года в Великобритании закрылась последняя глубокая угольная шахта Келлингли, которая располагалась в Йоркшире на севере Англии. В ней на 800-метровой глубине работали 450 человек.

Пока в Британии все еще продолжают работать несколько угольных карьеров.

В июле 2016 года специалисты Всемирного фонда дикой природы и других организаций подготовили доклад, согласно которому ущерб от работы угольных электростанций в Европе оценивается в 23 тыс. преждевременных смертей в год.

В докладе говорится, что загрязненный угольными электростанциями воздух может распространяться на сотни километров, в том числе и через границы. Таким образом, фактически вредные выбросы вдыхают не только жители государств, где находятся эти станции, но и жители соседних стран.

На конец 2015 года в ЕС работали 280 угольных электростанций. На уголь в 2015 году пришлось 24% электроэнергии, вырабатываемой в ЕС. Доля угля в энергетике Европы сокращается, но пока некоторые страны, включая Польшу и Чехию, не планируют полностью отказаться от этого вида электроэнергии.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года