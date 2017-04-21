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Беглый нардеп Александр Онищенко обнародовал новые записи разговора с якобы  Николаем Мартыненко.

Два фрагмента записи опубликованы в издании Страна.

По словам Онищенко, Мартыненко прилетел к нему в Лондон, где состоялся записанный разговор. Предмет разговора – коррупционные схемы Порошенко и его окружения.

Согласно стенограмме издания, в первой записи якобы Мартыненко утверждает, что «Петя с Григоришиным решили раздерибанить всю энергетику». Он говорит, что «у Рината отжали, у того отжали, у того отжали, а я у них лег поперек горла...».

На второй записи речь идет о некой схеме на «Одесском припортовом заводе» (ОПЗ).  

Ранее Онищенко заявил, что передал компромат на Президента Петра Порошенко Соединенным Штатам Америки.

Напомним,  20 апреля детективы НАБУ задержали Мартыненко.

Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат». Представитель НАБУ Оксана Митницкая рассказала, что речь идет о схеме закупки уранового концентрата по завышенным ценам. «Как установило следствие, закупка происходила через компанию-посредника, которая подконтрольна бывшему народному депутату. В результате этой схемы государственному предприятию был нанесен ущерб на сумму свыше 17 млн долларов... Речь идет о ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)», - уточнила она.


 
ForUm

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