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Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. Таким образом были удовлетворены исковые требования минюста РФ, сообщает ТАСС.

В решении суд указал о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений «Свидетелей Иеговы» на территории страны. Имущество организации суд обратил в доход государства.

В четверг, 20 апреля, судья Юрий Иваненко огласил лишь резолютивную часть решения, полный текст которого будет выдан сторонам на руки в течение пяти суток.

В самой организации уже заявили, что будут обжаловать решение в апелляционной инстанции. Представитель организации отметил, что они намерены дойти до ЕСПЧ, если апелляционная инстанция не отменит решение.

Пока решение суда не вступило в законную силу. Если организация все же обжалует его, то в силу оно вступит с момента оглашения апелляционного постановления. В противном случае – через 30 суток.

В своем иске Минюст указывал на выявленные в ходе внеплановой проверки различных нарушений при осуществлении деятельности организации, в том числе федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Ведомство просило признать организацию и 395 ее отделений экстремистскими, запретить их деятельность и конфисковать имущество.

«Свидетели Иеговы» - международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксальных направлений в христианстве и отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий. В ее состав входила 21 местная организация, три из них ранее были ликвидированы за экстремизм. 



 
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