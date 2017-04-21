В Донецкой области в результате обстрелов членов незаконных вооруженных формирований без электричества остались 5 населенных пунктов Ясиноватского района: Орловка, Ласточкино, Семеновка, Петровское и Бердичи.
Об этом сообщил председатель областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
«Около 20:00 вследствие боевых действий был перебит ввод высоковольтной линии «Макеевская – АКХЗ № 2», питающей Авдеевский коксохим. Сейчас завод работает за счет собственной генерации», - написал он в Facebook.
Из-за повреждения ЛЭП «Орловка - Колхозная», без электроснабжения также осталось 5 населенных пунктов Ясиноватского района.
Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме.
«Жители Авдеевки электроснабжением обеспечены, за исключением уличного освещения, которое пришлось отключить для устойчивой работы системы энергоснабжения города», - сообщил Жебривский.
Напомним, ситуация в зоне АТО обострилась.
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