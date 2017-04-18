также в разделеЭкономика
В начале лета могут быть повышены тарифы на ж/д перевозки 16
Розенко: Накопительная система пенсий позволит передавать ее в наследство 15
«Ощадбанк» выиграл суд против «Сбербанка России» 97
НБУ опроверг обвинения в выводе средств через австрийские банки 40
Одесская таможня перечислила в бюджет рекордный платеж 22
НБУ перечислит в госбюджет 44,4 миллиарда прибыли 21
В Украине работает только одна из пяти ТЭС на антраците 58
МВФ требует от Украины срочного проведения пенсионной реформы 310
Домашняя паска в этом году – на треть дороже прошлогодней 61
Украина получила право беспошлинного экспорта кукурузы в Кению 32
В РФ решили создать электронную систему отслеживания товаров из Украины 20
Дефицит внешней торговли товарами сократился почти в два раза 52
Гройсман предлагает снизить ренту на добычу газа 31
Гройсман рассказал, когда оборонный бюджет можно будет удвоить 25
«Нафтогаз» купил газ в Европе на $30 дешевле, чем продает «Газпром» 110
НБУ повысил прогноз роста ВВП на 2018-2019 годы 63
Рада приняла закон о рынке электроэнергии 123
НБУ снизил учетную ставку до 13% 36

Национальный банк Украины получил пакет документов для согласования приобретения прямого единоличного участия в капитале украинской дочерней структуры российского «Сбербанка» в размере 22,5%. Как сообщили в пресс-службе НБУ, инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации Григорий Александрович Гусельников.

Полученные от него документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении регулятора, сообщает УНИАН.

Нацбанк напомнил, что 10 апреля получил пакет документов для согласования приобретения существенного участия в украинской дочке «Сбербанка» от гражданина Великобритании и Российской Федерации Саида Михайловича Гуцериева, который намерен приобрести 77,5% акций финучреждения.

Также сообщается, что в соответствии с действующим законодательством НБУ рассматривает такие документы в течение трех месяцев со дня получения полного пакета, при этом регулятор проводит проверку деловой репутации инвестора, его финансового состояния и источников происхождения средств.

«Национальный банк Украины имеет право запретить юридическому или физическому лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке», – отметил регулятор.

Как ранее сообщал ForUm, 27 марта «Сбербанк России» сообщил, что договорился о продаже 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина) консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и белорусской компании.

Латвийский банк Norvik Banka, акционером которого является российский миллионер Григорий Гусельников, купит 45% «Сбербанка», Саид Гуцериев через белорусскую компанию - 55%.

По данным СМИ, сумма сделки составит примерно 130 миллионов долларов. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года