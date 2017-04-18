Национальный банк Украины получил пакет документов для согласования приобретения прямого единоличного участия в капитале украинской дочерней структуры российского «Сбербанка» в размере 22,5%. Как сообщили в пресс-службе НБУ, инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации Григорий Александрович Гусельников.

Полученные от него документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении регулятора, сообщает УНИАН.

Нацбанк напомнил, что 10 апреля получил пакет документов для согласования приобретения существенного участия в украинской дочке «Сбербанка» от гражданина Великобритании и Российской Федерации Саида Михайловича Гуцериева, который намерен приобрести 77,5% акций финучреждения.

Также сообщается, что в соответствии с действующим законодательством НБУ рассматривает такие документы в течение трех месяцев со дня получения полного пакета, при этом регулятор проводит проверку деловой репутации инвестора, его финансового состояния и источников происхождения средств.

«Национальный банк Украины имеет право запретить юридическому или физическому лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке», – отметил регулятор.

Как ранее сообщал ForUm, 27 марта «Сбербанк России» сообщил, что договорился о продаже 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина) консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и белорусской компании.

Латвийский банк Norvik Banka, акционером которого является российский миллионер Григорий Гусельников, купит 45% «Сбербанка», Саид Гуцериев через белорусскую компанию - 55%.

По данным СМИ, сумма сделки составит примерно 130 миллионов долларов.