Заместитель министра внутренних дел Вадим Троян написал пост в Facebook об «Играх Героев» - кроссфит-соревнованиях для раненых бойцов АТО и людей с инвалидностью на украинском языке с ошибками.

Позже он отредактировал текст и опубликовал его без ошибок. В комментарии под постом Троян начал оправдываться: «Писал с телефона. По нашим дорогам ехал в автомобиле».

Потом зам главы МВД добавил: «Хотел написать от души, авто трясет. Бывает, телефон сам по себе пишет. Не так давно начал писать в фб на украинском. Тексты перечитываю на ошибки в словах. Но лучше так, чем на русском».