Когда в голову приходит мысль «я чем-то не тем занимаюсь», ее часто вытесняет другая «а чем тогда?». Кто-то находит дело всей жизни чуть ли не в детстве, а кто-то ищет его долго и упорно. Но как понять, что ты все делаешь правильно?

О том, бывает ли неправильное время и неправильный возраст для перемен в жизни, что делать, когда отдых не придает сил, и обязательно ли ради начала новой жизни уезжать в другую страну, с корреспондентом ForUm`a говорила основатель образовательной платформы «Преображариум» Алла Рожкова.

- Говорят, что кризис – это время возможностей и перемен. Стоит ли в кризис начинать поиски дела своей мечты?

- Я когда-то узнала, что китайские иероглифы, обозначающие «кризис», состоят из двух частей: «опасность» и «возможность». Потому я тоже считаю, что кризис – это возможность. Естественно, в это время повышаются и риски. Поэтому стоит минимизировать риски и лучше всего при старте использовать имеющиеся ресурсы.

Думаю, что в такое время точно не стоит влезать в долги, брать огромные рискованные кредиты. Но если есть определенная сумма, которую ты не боишься потерять, в принципе, попробовать стоит. А многие идеи можно начинать воплощать вообще без денег.

Да, это время возможностей. Многие бизнесы, которые начинались в кризис, становились очень успешными. Ведь в это время тебе приходится генерировать еще больше идей, ты не можешь позволить себе расслабиться, и это способствует росту и развитию.

- Да, но на каком-то этапе ты можешь просто сдаться.

- Это во многом зависит от веры, которой ты заряжен, и от ресурса, которым ты располагаешь. Начиная любое дело, важно понимать, что за это придется заплатить некую цену. Как правило, платить приходится временем. Любое дело требует много временных ресурсов. И в этом просто нужно отдавать себе отчет.

Бывает, что проект доходит до определенной точки, после которой уже не может развиваться. Тогда нужно вовремя понять, что «лошадь сдохла», нужно с нее слезать. И здесь важно не тешить себя иллюзиями.

Я рекомендую в начале любого дела составить бизнес-план, написать стратегию развития, представить, где ты находишься сейчас и где хочешь оказаться через какое-то время, например, через год. Потом нужно периодически делать срезы, смотреть, где ты находишься, что приближает тебя к цели, а что отдаляет от нее. Обязательно нужно анализировать, почему все происходит именно так. План действий помогает не сбиться с толку и не потерять цель.

- Как понять, что именно то, чем ты занимаешься или хочешь заниматься, и есть дело мечты?

- На самом деле, очень важно понимать, что ты любишь, что тебе, в принципе, нравится, знать свои способности и некие зоны роста, где тебе хотелось бы развиваться. Это нужно, чтобы быть счастливым и предупредить некую профдеформацию. Когда ты развиваешься и не стоишь на месте, понимая, что тебе это нравится, это «твое», и при этом ты реализуешь свои ресурсы, это хороший знак. Наверное, это и есть дело твоей мечты.

Безусловно, даже если ты занимаешься тем, что тебе безумно интересно, не всегда все идет гладко. Бывают моменты, когда руки опускаются, силы покидают, ты устаешь, и кажется, что все, конец. Но здесь есть еще один важный триггер: что ты чувствуешь после того как немного отдохнул и восстановился? Готов ли ты дальше двигаться, или понимаешь, что нет, это точно не твое?

- Есть ли какие-то маркеры, сигнализирующие, что срочно нужно что-то менять в жизни?

- Это может быть усталость. Или эмоциональное выгорание. Кода у тебя нет сил, ты ничего не хочешь. Например, ты не хочешь идти на работу. И это продолжается какое-то время, не проходя. И не помогает ни отдых, ни отпуск.

Просто иногда ты устаешь, берешь паузу, отдыхаешь, набираешься сил и начинаешь смотреть на вещи другими глазами, понимая, что все хорошо. Но когда тебе отдых не помогает, ты не восстанавливаешься, когда у тебя нет желания и мотивации, что-то делать в данном направлении, - это очень серьезный тревожный знак. Об этом стоит задуматься. Профессиональное выгорание чревато развитием апатии, которая может перерасти в депрессию.

- Часто люди разного возраста, говорят, что им уже поздно что-то менять. Бывает ли реально поздно?

- Мне кажется, что это только рамки, которые человек устанавливает в своей же голове. Можно открывать новую сферу деятельности и в 25, и в 35, и в 40 и в 50 лет. Главное, понимать, если ты хочешь стать профессионалом, на это потребуется время. Ориентировочно 3-5 лет. Ведь нужно как минимум получить образование и опыт в новой области, чтобы достичь уровня, где можно будет максимально раскрыться. Себя просто нужно на это настроить. Но я считаю, что наша жизнь – в наших руках, мы полностью за нее отвечаем. Важно не бояться и не устанавливать рамки в голове, а жить полной жизнью. Если ты понимаешь, что все вокруг не то, и одновременно обнаруживаешь в себе таланты, способности и желания, понимая, что хочешь этим заниматься, пробовать стоит.

- Часто поиски дела всей жизни и перемены в нашей стране связывают с эмиграцией. Действительно ли кардинальная перемена места помогает что-то поменять?

- Здесь вопрос в другом. В Украине есть проблема постоянной нестабильности. Живешь, как на пороховой бочке, понимая, что все может кардинально поменяться в любой момент. Но я думаю, что в Украине есть масса возможностей для любого человека. Их миллион! Уж точно не меньше, чем в любой другой стране. И здесь, опять все, зависит от самого человека, от его ответственности за свою же жизнь и за отношение к тем или иным вещам. Ведь можно быть несчастливым, уехав в другую страну. Важно понимать, чего ты хочешь, и взвешивать возможности.

Например, у тебя есть конкретное предложение от зарубежной компании. Или же ты понимаешь, что как специалист за границей ты стоишь больше, и затраты, связанные с переездом, будут оправданы или тебе просто хочется пережить опыт проживания в другой стране.

Или ты видишь другие возможности, скажем, путешествия без границ или подходящий климат. Тогда, возможно, стоит переехать.

- С тем, как найти свое дело, разобрались. А как не потерять найденное?

- Создавать и запускать любые проекты, продукты и бизнесы, гораздо легче, чем развивать и не потерять их. Когда у тебя есть идея, ты, грубо говоря, можешь попробовать ее воплотить. Создай любой прототип, посмотри, пойдет дело или нет, узнай, как отреагирует рынок. Но это касается только старта.

Как не потерять? Однозначно, здесь никак без бизнес-плана. Нужно считать деньги, высчитывать доход, прибыль, четко определять маржинальность и заниматься ценообразованием. Также в любом проекте важна команда. Нужны «люди на своем месте», которые будут реализовывать задачи и двигаться к общей цели. И эта цель должна быть понятной для них.

Очень важно устанавливать для себя некие контрольные точки для анализа. А на основе аналитики можно уже или придерживаться намеченной стратегии, или вносить в нее коррективы.

Человеку, создающему дело своей мечты, очень важно уделять внимание себе, своему здоровью. Не нужно игнорировать сон, стоит давать себе отдых, чтобы всегда была ясная голова, чтобы не было усталости и раздражения, чтобы они не повлияли ни на какие импульсивные решения.

Также важно заниматься своим здоровьем, находить время для спорта. Все успешные люди занимаются спортом, ведь это дает огромный ресурс, без которого невозможно двигаться к цели. Еще очень важно правильно формировать свое окружение, людей, с которыми вы будете общаться. Ведь эти люди будут твоими единомышленниками, они будут давать подсказки, когда не будешь знать, где найти решение. И не бойтесь обращаться к консультантам, если их помощь необходима. Плюс, нужно постоянно развиваться. И собственнику, и его команде.

Мы живем в мире, который очень быстро меняется. Это сказывается практически на всех инструментах, влияющих на развитие дела. Потому важно следить за рынком, за трендами и держать руку на пульсе. Это тоже поможет не закостенеть и не потерять бизнес.

- То есть, на голом энтузиазме далеко не уедешь?

- Нет, не уедешь. На голом энтузиазме можно что-то начать. Но если только он, то системный, масштабный, успешный бизнес ты не построишь. Твое дело останется на каком-то микроуровне или очень быстро сдуется.

- А если цель не огромная корпорация, а маленький бизнес, скажем магазинчик или парикмахерская?

- И в этом случае все вышеперечисленное играет роль. Даже в маленьком бизнесе очень важно работать над той же лояльностью клиентов, создавать атмосферу, производить новые продукты, анализировать, что нужно аудитории, предлагать ей новые товары, следить за трендами. Нужно четко понимать, кто твоя аудитория. Это важно в любом случае.

- Бывает ли такое, что на старте была одна идея, а в процессе развития она трансформировалась во что-то совершенно иное?

- Да, так бывает. Это тоже абсолютно нормальное явление. Опять же, у нас сейчас все очень быстро меняется. И даже хорошо, когда ты понимаешь, что изначальная идея не работает, но есть потенциал превратить ее во что-то другое. Этот как раз про гибкость и про держание руки на пульсе рынка.

- Поговорим о выборе. Влияет ли он на нашу жизнь или против судьбы не пойдешь?

- Я считаю, что все в наших руках. Амебная позиция, когда ты просто плывешь по течению, имеет место быть. Она очень удобна. Но это не позиция победителя. Скорее, это позиция жертвы. Если придерживаться такой жизненной стратегии, можно списывать все неудачи на то, что «такая у меня судьба». А я верю в то, что ответственность за нашу жизнь несем именно мы, и все в наших руках. Мы сами каждый день, каждую минуту нашей жизни выбираем, как прожить эту жизнь. Мы выбираем, оставаться ли на работе, на которой уже больше не можем находиться, потому что измотаны и она вообще ничего не приносит. И мы же выбираем, чего хотим и идем к этому.

- Часто для начала перемен нужен «волшебный» толчок. Что чаще всего им оказывается?

- Недавно в Фейсбуке был флешмоб «меня не взяли». Это очень яркий пример. Многих людей не взяли на какую-то работу, и им пришлось создать свою работу. И сейчас они очень счастливы. Ситуации бывают разные. Может что-то произойти в семье, когда ты понимаешь, что нужно взять на себя больше ответственности. Возрастные кризисы тоже могут повлиять. К примеру, человек доходит до какого-то возраста и у него начинается переоценка ценностей, он понимает «что же я сделал? Ничего? Так я сейчас начну!».

- К слову, о семейных ситуация. Даже женщина с успешной карьерой, становясь мамой, на какой-то период выпадает из жизни, а потом ей нужно вернуться обратно. Это серьезная проблема?

- Да, это сложно. К нам в проект часто приходят девушки, которые какое-то время пробыли в декрете, и теперь им нужно социализироваться. Им сложно. Но также есть масса примеров, когда женщины умудряются все совмещать и не выпадать из жизни после рождения ребенка.

На мой взгляд, ребенок тебе не мешает. Он дает дополнительный ресурс, толчок. Можно все совмещать. Главное, не сдаваться.

- То есть, уже не обязательно сидеть три года в четырех стенах?

- Мне кажется, что это дело выбора. Если женщина так хочет, ей так комфортно, то это ее личное дело. И не думаю, что это в дальнейшем помешает ее развитию. Но опять же все зависит от выбора и от того, что она потом решит делать.

- «Преображариум» - это от слова преображение? Толкают ли перемены во внешности на перемены в жизни?

- «Преображариум» изначально задуман, как комплексный продукт, который работает над человеком и изнутри, и снаружи. Я верю, что это все очень связано. Если человек внутри себя чувствует комфортно и уверенно, он точно найдет свой стиль, в котором ему будет хорошо, а эксперты дадут инструментарий, как максимально раскрыть и проявить себя и свой стиль.

Без физического и эмоционального здоровья сложно быть по-настоящему красивым. Да, можно сделать макияж, укладку, «надеть лицо», но здоровый блеск в глазах нарисовать нельзя. Но если с физическим и психологическим здоровьем все будет хорошо, то и блеск появится.

У «Преображариума» сейчас много продуктов. Это и модули, и марафоны, и онлайн-программы. Мы делаем много социальных проектов при поддержке наши партнеров и социально ответсвтенныx брендов, например, «Как не стать жертвой рака», онлайн-конференция «Женское здоровье», «Планирование беременности 30+». Сейчас стартовал проект «Как не стать жертвой гепатита С». Это большая проблема для Украины. Многие думают, что эта болезнь касается только социально незащищенных слоев населения. Но гепатитом С можно заразиться у дантиста или на маникюре. Об этом мало говорят. Потому мы взяли на себя ответственность максимально информировать людей о том, насколько важно заботится о себе.

- Эти проекты ориентированы только на Киев?

- Когда мы только запускались, ориентировались только на Киев. Сейчас мы наращиваем онлайн-базу проектов, где задействована вся Украина. Мы хотим, чтобы люди из любого городка или села имели доступ к качественной информации.

К сожалению, ситуация в регионах печальная. Когда мы отъезжаем от Киева, Одессы, Львова, видим разрушенные села, маленькие провинциальные городки... Но я считаю, что у нас есть большой потенциал. Это снова про выбор. Наша задача – информировать людей, вселять в них веру в свои силы и возможности. Поэтому мы сейчас сосредоточены на онлайн-продуктах.

А вообще, возможности есть. У нас потрясающая земля! Можно и нужно что-то делать. Можно опустить руки, а можно шевелиться, жить и наслаждаться жизнью.