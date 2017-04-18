Задержанный в Подмосковье Аброр Азимов признал вину в организации теракта в петербургском метро, заявил журналистам в Басманном суде его адвокат Армен Задоян, сообщает РИА Новости.

«Он признает вину», — сказал адвокат, не уточняя деталей. В ближайшее время суд начнет заседание по поводу ареста Азимова.

Азимова удалось задержать накануне в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ, именно он отвечал за подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Напомним, 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро прогремел мощный взрыв, погибли 15 человек, включая террориста. Позднее на станции «Площадь Восстания» нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.

По предварительным данным, исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он сначала оставил замаскированную бомбу на «Площади восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда.

Позднее в Петербурге задержали шестерых предполагаемых пособников Джалилова, еще двоих — в Москве. Во время обыска у них нашли взрывное устройство, идентичное обезвреженному на «Площади Восстания».