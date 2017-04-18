Национальный банк Украины опроверг обвинения в причастности к выводу средств через небольшие европейские, в том числе австрийские банки, которые предоставляли «особые» услуги клиентам из стран СНГ, в частности, Украины, сообщает пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, корреспондентские счета в указанных банках использовались для искусственного раздутия капитала украинских банков. «Схема заключалась в том, что банки под видом кредитования клиентов за рубежом открывали корреспондентские счета в таких банках, а затем через ряд связанных компаний заводили эти же средства себе в капитал в виде субординированного долга.

Также, по информации НБУ, такие корреспондентские счета использовалисб для вывода средств за рубеж.

«В середине 2014 года остатки 17 украинских банков на корсчетах в таких банках-транзитерах составляли примерно 2 млрд долл. США. Новое руководство Национального банка тогда же выявило эту проблему и предоставило украинским банкам время до 1 апреля 2016 года для решения вопроса», – подчеркнули в Нацбанке.

«Чтобы ситуация в дальнейшем не повторилась, Национальный банк разработал ряд мероприятий с целью усиления системы контроля за банковскими операциями за рубежом. А именно: усовершенствовал внутренние нормативные документы. В частности, обязал украинские банки, которые имеют остатки на счете зарубежного банка без инвестиционного рейтинга, под эти активы сформировать 100%-ные резервы. Таким образом, банкам стало невыгодно выводить средства за границу, чтобы потом кредитовать связанных лиц; ввел еженедельный мониторинг остатков украинских банков на иностранных корсчетах», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что НБУ активно сотрудничает с центробанками стран Европы для совершенствования системы обмена информацией о подобных операциях.

«В частности, еще осенью 2014 года председатель НБУ Валерия Гонтарева встречалась с председателем австрийского центрального банка, чтобы рассказать, какие банки на территории Австрии занимаются такой деятельностью», – подчеркнули в НБУ.

Результатом этого, по данным регулятора, более половины суммы остатков на зарубежных корсчетах украинских банков еще в 2015 году были потушены.

«На данный момент ни один из действующих украинских банков не имеет корреспондентских счетов в таких банках-транзитерах. Из 17 банков, которые пользовались услугами банков-транзитеров, 11 были признаны НБУ неплатежеспособными. В частности, это банки «Финансы и кредит», «Дельта Банк», «Киевская Русь», «Михайловский», «Национальный кредит», «Национальные инвестиции», «Энергобанк», «Украинский профессиональный банк», «Городской коммерческий банк», «Интеграл-банк», «Экспобанк». Возвратом размещенных за рубежом средств неплатежеспособных банков занимается Фонд гарантирования вкладов в активном сотрудничестве с правоохранительными органами», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, комментируя расследование дела о возможной причастности чиновников НБУ к переводу в оффшоры и зарубежные финансовые учреждения средств, выделенных на рефинансирование банков, заявил, что руководство Нацбанка подозревают в выводе за границу 500 миллионов долларов.