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Государственное агентство лесных ресурсов предлагает усилить ответственность за нарушение правил поведения в лесу: увеличение штрафов минимум в 10 раз и усиление уголовной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Соответствующий законопроект уже разработан. Он предусматривает существенное усиление ответственности за нарушение правил поведения в лесу, в том числе поджог, и незаконную вырубку. Штрафы планируется увеличить минимум в 10 раз и увеличить уголовную ответственность», - подчеркнула и.о. председателя Гослесагентства Кристина Юшкевич.

По ее словам, с целью предупреждения лесных пожаров и минимизации их последствий лесохозяйственными предприятиями в начале пожароопасного периода 2017 осуществлен ряд профилактических противопожарных работ.

В частности, устроено 11 км противопожарных разрывов и барьеров и 8,5 тыс. км минерализованных полос, проведен уход за ними протяженностью 19,7 тыс. км. Также установлено 7,3 тыс. бигбордов, плакатов и аншлагов на противопожарную тематику и более 8 тыс. шлагбаумов для ограничения доступа в леса транспортных средств.

 

 
ForUm

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